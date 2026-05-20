Речь идёт о французском опорном хавбеке Эдуардо Камавинге. По сведениям источника, в стамбульском клубе интересовались условиями контракта Камавинги с "Реалом". Официальное предложение по трансферу пока не поступало.
Ранее СМИ сообщали, что Эдуарду может покинуть мадридскую команду после непопадания в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. За "Реал" Камавинга выступает с 2021 года. В составе сливочных игрок провёл 223 матча, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач, выиграв с коллективом 11 трофеев.
Контракт Камавинги с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.
"Галатасарай" интересуется полузащитником "Реала" — источник
