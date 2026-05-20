Мор признался, что удивился вызову Неймара на чемпионат мира

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал включение нападающего Неймара в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

"Казалось, что шансов поехать на чемпионат мира нет, все его списали. Для меня вызов Неймара тоже стал неожиданностью.

Это не тот игрок, которого можно вызвать и держать на скамейке. Он точно будет играть", — отметил Мор в беседе с



На групповом этапе мирового первенства сборная Бразилии сыграет в квартете C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Последний раз форвард играл за национальную команду в 2023 году. Мор уверен, что Неймар получит игровую практику на ЧМ-2026.