Мор признался, что удивился вызову Неймара на чемпионат мира

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал включение нападающего Неймара в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
Последний раз форвард играл за национальную команду в 2023 году. Мор уверен, что Неймар получит игровую практику на ЧМ-2026.

"Казалось, что шансов поехать на чемпионат мира нет, все его списали. Для меня вызов Неймара тоже стал неожиданностью.

Это не тот игрок, которого можно вызвать и держать на скамейке. Он точно будет играть", — отметил Мор в беседе с "Матч ТВ".

На групповом этапе мирового первенства сборная Бразилии сыграет в квартете C с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

