Онугха рассказал, как Ларссон тепло отзывался о России

"Капитан "Кайсериспора" Мигел Кардозу, ранее выступавший за "Динамо" и "Тамбов", говорил, что не против снова оказаться в РПЛ. Им с женой нравилась Москва, у них там родился сын. В "Динамо" к Мигелу очень хорошо относились.
В "Копенгагене" я тепло общался с Джорданом Ларссоном. Время в "Спартаке" он называл лучшим в карьере.
Говорил, что в Москве есть всё, нужно только играть в футбол. Отмечал, что российские болельщики поддерживают футболистов каждую игру", — отметил Онугха в разговоре со Sport24.
Джордан Ларссон выступал за "Спартак" с 2019 по 2022 год. В составе красно-белых швед провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал 9 результативных передач. Контракт футболиста со спартаковцами рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.