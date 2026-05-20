Мор ответил, станет ли обузой для сборной Португалии 41-летний Роналду

Российский футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал включение нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года.
По мнению Мора, Роналду больше не является единоличным лидером португальской сборной и отдаёт себе в этом отчёт.

"Сейчас он уже не хочет быть главным действующим лицом. Скорее всего, Криштиану поговорил с тренером об этом.

Он смирился, что больше не единоличный лидер в сборной. Обузой для команды он не станет", — передаёт слова Мора "Матч ТВ".

Чемпионат мира 2026 года станет для Роналду шестым в карьере. На групповом этапе турнира сборная Португалии сыграет в квартете K c национальными командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Мировое первенство по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

