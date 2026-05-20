Гусев дал оценку выступлению "Динамо" в сезоне 2025/2026

"Итоговое место — седьмое. Понятно, что "Динамо" должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо.
Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Мы уже проанализировали наши не самые удачные матчи, выяснили причины случившегося", — отметил Гусев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Ролан Гусев возглавил "Динамо" 17 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода из команды Валерия Карпина. В декабре Гусев был утверждён в должности минимум до конца сезона 2025/2026.