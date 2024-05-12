– “Балтике” тоже нужны были очки, мы ожидали давления. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог.
Напомним, московское “Динамо” в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над калининградской “Балтикой” (3:2). Отметим, что бело-голубые добыли викторию в самой концовке – подопечные Марцела Лички дважды забили в компенсированное время. Теперь на счету динамовцев 53 очка, они возглавляют таблицу РПЛ.
Источник: “Матч ТВ”
Личка – о победе над “Балтикой”: команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог
Наставник “Динамо” Марцел Личка отреагировал на победу над “Балтикой” (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"