Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 2 0 2
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
Нижний Новгород2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сокол
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Ленинградец
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
КАМАЗ
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
СельтаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Бетис
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Дженоа
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
ТориноЗавершен
Ювентус
0 - 1 0 1
Салернитана2 тайм
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 6 0 6
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ВольфсбургЗавершен
Бохум
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
22:00
ЛорьянНе начат
Ренн
22:00
ЛансНе начат
Монпелье
22:00
МонакоНе начат
Нант
22:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:00
МетцНе начат
ПСЖ
22:00
ТулузаНе начат
Клермон
22:00
ЛионНе начат

Булыкин: "Динамо" - это наш "Байер". Не удивлюсь, если команда станет чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Байера" и "Динамо" Дмитрий Булыкин сравнил "бело-голубых" с нынешним чемпионом Германии.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" — это наш "Байер". Не удивлюсь, если команда станет чемпионом. В начале весенней части многие уже успели выписать "Динамо" из гонки преследования. Но сейчас "Зенит" и "Краснодар" слабые, передают друг другу медали уже в который раз. Все никак не могут решить, кто будет чемпионом", - сказал Булыкин.

Немецкий "Байер" под руководством испанского тренера Хаби Алонсо досрочно занял первое место в Бундеслиге. Визитной карточкой команды в этом сезоне стали победы на последних минутах матчах. Клуб единственный кто еще ни разу не проигрывал в сезоне 2023/24.

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" вырвало важную победу у "Балтики", забив два гола в компенсированное время второго тайма. Добытые три очка позволили "бело-голубым" возглавить турнирную таблицу РПЛ с 53-мя баллами. "Зенит", уступивший на своем поле ЦСКА (0:1), опустился на второе место, в активе команды 51 балл, у "Краснодара" 50 очков и третье место в чемпионате.

Источник: "Евро-Футбол"

Дмитрий Булыкин Динамо Байер
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится