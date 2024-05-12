"Динамо" — это наш "Байер". Не удивлюсь, если команда станет чемпионом. В начале весенней части многие уже успели выписать "Динамо" из гонки преследования. Но сейчас "Зенит" и "Краснодар" слабые, передают друг другу медали уже в который раз. Все никак не могут решить, кто будет чемпионом", - сказал Булыкин.
Немецкий "Байер" под руководством испанского тренера Хаби Алонсо досрочно занял первое место в Бундеслиге. Визитной карточкой команды в этом сезоне стали победы на последних минутах матчах. Клуб единственный кто еще ни разу не проигрывал в сезоне 2023/24.
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" вырвало важную победу у "Балтики", забив два гола в компенсированное время второго тайма. Добытые три очка позволили "бело-голубым" возглавить турнирную таблицу РПЛ с 53-мя баллами. "Зенит", уступивший на своем поле ЦСКА (0:1), опустился на второе место, в активе команды 51 балл, у "Краснодара" 50 очков и третье место в чемпионате.
Источник: "Евро-Футбол"
Булыкин: "Динамо" - это наш "Байер". Не удивлюсь, если команда станет чемпионом
Бывший игрок "Байера" и "Динамо" Дмитрий Булыкин сравнил "бело-голубых" с нынешним чемпионом Германии.
Фото: ФК "Динамо"