"Динамо" обязано справиться с давлением, потому что "Зенит" предоставил им слишком много шансов. Сначала динамовцы не пользовались этим, но сейчас наконец воспользовались. Осталось всего две игры, поэтому они обязаны. Теперь "Динамо" ни от кого не зависит. Они обязаны брать чемпионство", - сказал Мостовой.
За два тура до конца чемпионата "Динамо" с 53 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 28-м туре динамовцы вырвали победу у "Балтики" в компенсированное ко второму тайму время и сместили "Зенит" с первой строчки. Петербуржцы за последние четыре игры не смогли побелить ни разу, в последнем матче "сине-бело-голубые" проиграли при своих болельщиках ЦСКА (0:1). В активе команды из Санкт-Петербурга 51 бал, у "Краснодара" 50 очков и третьей место в таблице.
В последних двух турах "Динамо" проведет домашнюю игру с самарскими "Крыльями Советов", а потом отправится в гости к "Краснодару". "Зенит" ждет матч в Грозном с "Ахматом" и домашняя встреча с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: "Зенит" предоставил "Динамо" слишком много шансов. Они обязаны брать чемпионство
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы "Динамо" стать чемпионом РПЛ.
Фото: РИА Новости