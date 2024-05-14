– Успешным нынешний сезон “Локомотива” точно не назовешь, но и провальным тоже. “Локомотив” постепенно превращается в середняка. Чтобы следующий сезон стал успешнее, нужно искать тренера.
В настоящий момент времени главным тренером московского “Локомотива” является Михаил Галактионов. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, московский “Локомотив” за 28 туров чемпионата России по футболу записал на свой счет 47 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Смородская: “Локомотив” постепенно превращается в середняка, надо искать нового тренера
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская оценила выступление железнодорожников в этом сезоне.
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