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Смородская: “Локомотив” постепенно превращается в середняка, надо искать нового тренера

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Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская оценила выступление железнодорожников в этом сезоне.
Фото:
– Успешным нынешний сезон “Локомотива” точно не назовешь, но и провальным тоже. “Локомотив” постепенно превращается в середняка. Чтобы следующий сезон стал успешнее, нужно искать тренера.

В настоящий момент времени главным тренером московского “Локомотива” является Михаил Галактионов. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, московский “Локомотив” за 28 туров чемпионата России по футболу записал на свой счет 47 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице.

Источник: “Чемпионат”

Ольга Смородская Локомотив Михаил Галактионов
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