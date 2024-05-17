- Карпин, как главный тренер, имеет определенные цели, которые он преследует, и у него есть взаимодействие с РФС. Не нужно забрасывать это дело и ждать, когда нас опять пустят в Европу. Нужно быть в тонусе, вдруг завтра скажут готовиться к отборочному этапу, а мы не готовы? Сейчас целесообразно собрать всех сильнейших футболистов, почему бы и нет? - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал сборной России опубликовал расширенный состав национальной команды на июньский сбор 2024 года, в ходе которого нашим парням предстоит провести выездную товарищескую встречу со сборной Белоруссии - она пройдёт в Минске 7 июня. В расширенный список, предложенный тренерским штабом Валерия Карпина, вошли 33 футболиста - 4 голкипера, 11 защитников, 15 полузащитников и 3 нападающих.
Канчельскис: у Карпина есть определённые цели. Не нужно ждать, когда сборную России пустят в Европу, надо быть в тонусе
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал расширенный состав сборной России.
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