Защитник "Сочи" и сборной Словении Ваня Дркушич может продолжить выступления в РПЛ даже в случае вылета его команды из элитного дивизиона. Как сообщает "Чемпионат", интерес к футболисту проявляют сразу три столичных клуба. По данным источника, ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" запрашивали информацию у "Сочи" по поводу возможного трансфера Дркушича.
Сообщается, что сам футболист не против остаться в России. Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января 2022-го года. Трансфер защитника из словенского "Браво" обошелся "горожанам" в 120 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Дркушича 21 матч в РПЛ и 2 - в Кубке России.Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
"Чемпионат": три московских клуба заинтересованы в трансфере Вани Дркушича из "Сочи"
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич может сменить клуб в летнее трансферное окно.