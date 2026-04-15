"Атлетико" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

"Барселона" обыграла "Атлетико" в Мадриде, но не смогла пройти дальше по сумме двух матчей.
Фото: УЕФА
Каталонцы взяли верх в ответной встрече со счётом 2:1, однако поражение 0:2 в первой игре не позволило им выйти в полуфинал.

Гости быстро повели в счёте: уже на 4-й минуте отличился Ламин Ямаль. В середине тайма Ферран Торрес увеличил преимущество, но вскоре Адемола Лукман сократил отставание "Атлетико". В концовке "Барселона" осталась в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

По сумме двух встреч дальше проходит мадридский клуб. В полуфинале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Арсенал" - "Спортинг".

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Первый матч - 2:0

Голы: Лукман, 31 - Ямаль, 4, Ферран Торрес, 24.

"Атлетико": Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Руджери, Льоренте, Симеоне (Алекс Баэна, 66), Лукман (Гонсалес, 66), Коке (Кардосо, 89), Гризманн (Серлот, 76), Альварес.

"Барселона": Жоан Гарсия, Канселу (Араухо, 90), Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Ямаль, Фермин Лопес (Рэшфорд, 68), Ольмо (Барджи, 90), Гави (де Йонг, 81), Ферран Торрес (Левандовски, 68).

Предупреждения: Гави, 69.

Удаление: Эрик Гарсия, 79.

