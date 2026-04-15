Экс-футболиста сборной России отправили в нокаут на турнире Fight Nights (фото)

В Москве прошёл турнир Fight Nights с участием представителей медиафутбола, а главным событием вечера стал бой рэпера GOODY и Фёдора Кудряшова.
Фото: ФК "Факел"
Бывший защитник сборной России, выступавший за "Спартак", "Рубин", "Факел" и ряд других клубов, проиграл досрочно. Развязка наступила во втором раунде: GOODY нанёс удар ногой в голову, после которого Кудряшов оказался в нокауте и не смог продолжить бой.

Кудряшов имеет в активе 48 матчей за сборную России, в которых забил один гол.

Экс-футболиста сборной России отправили в нокаут на турнире Fight Nights (фото)
