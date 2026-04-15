Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен
Ливерпуль
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен

Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов - в четвёрку сильнейших вышли "ПСЖ" и "Атлетико".
Фото: УЕФА
Парижский клуб дважды обыграл "Ливерпуль": после домашней победы 2:0 команда Луиса Энрике закрепила результат таким же счётом на "Энфилде". Мадридцы, в свою очередь, уступили "Барселоне" в ответной игре (1:2), однако за счёт преимущества, добытого ранее (2:0), сумели сохранить общий перевес и выйти в полуфинал.

Следующим соперником "Атлетико" станет победитель противостояния "Арсенала" и "Спортинга". "ПСЖ" за выход в финал поспорит с сильнейшим в паре "Бавария" - "Реал".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится