Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов - в четвёрку сильнейших вышли "ПСЖ" и "Атлетико".

Фото: УЕФА

Парижский клуб дважды обыграл "Ливерпуль": после домашней победы 2:0 команда Луиса Энрике закрепила результат таким же счётом на "Энфилде". Мадридцы, в свою очередь, уступили "Барселоне" в ответной игре (1:2), однако за счёт преимущества, добытого ранее (2:0), сумели сохранить общий перевес и выйти в полуфинал.



Следующим соперником "Атлетико" станет победитель противостояния "Арсенала" и "Спортинга". "ПСЖ" за выход в финал поспорит с сильнейшим в паре "Бавария" - "Реал".

