Вингер "Барселоны" отличился в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико", открыв счёт в первой половине встречи.
Этот мяч стал для испанца уже 11-м в турнире, что позволило ему установить новый рекорд по голам в ЛЧ среди игроков младше 19 лет. Ямаль превзошёл достижение Килиана Мбаппе, у которого было 10 голов в Лиге чемпионов до достижения этого возраста.
Ямаль превзошёл достижение Мбаппе в Лиге чемпионов
