Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен
Ливерпуль
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен

Ямаль превзошёл достижение Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди футболистов младше 19 лет.
Фото: Getty Images
Вингер "Барселоны" отличился в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико", открыв счёт в первой половине встречи.

Этот мяч стал для испанца уже 11-м в турнире, что позволило ему установить новый рекорд по голам в ЛЧ среди игроков младше 19 лет. Ямаль превзошёл достижение Килиана Мбаппе, у которого было 10 голов в Лиге чемпионов до достижения этого возраста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится