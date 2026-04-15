Ямаль превзошёл достижение Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди футболистов младше 19 лет.

Фото: Getty Images

Вингер "Барселоны" отличился в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико", открыв счёт в первой половине встречи.



Этот мяч стал для испанца уже 11-м в турнире, что позволило ему установить новый рекорд по голам в ЛЧ среди игроков младше 19 лет. Ямаль превзошёл достижение Килиана Мбаппе, у которого было 10 голов в Лиге чемпионов до достижения этого возраста.

