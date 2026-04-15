"ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов. Сафонов отстоял "на ноль"

"ПСЖ" уверенно прошёл "Ливерпуль" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Ответная встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0, а общий итог противостояния оказался разгромным - 4:0.

Героем матча стал Усман Дембеле, который забил оба мяча во втором тайме. Российский голкипер Матвей Сафонов появился в стартовом составе гостей и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В следующей стадии турнира соперником парижан станет победитель пары "Реал" - "Бавария".

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Первый матч - 0:2

Гол: Дембеле, 72, 90+1

"Ливерпуль": Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг (Гомес, 46, Нгумоа, 67), Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 74), Собослаи, Вирц, Исак (Гакпо, 46), Экитике (Салах, 31).

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Жоау Невеш, Заир-Эмери (Бералдо, 82), Витинья, Кварацхелия, Дуэ (Барколя, 52), Дембеле.

Предупреждения: Мак Аллистер, 45+1, Конате, 85.

