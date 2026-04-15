Сафонов получил оценку за матч с "Ливерпулем". Лучше него на поле был только один игрок

Матвей Сафонов стал одним из лучших игроков ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" по версии Flashscore.

Российский голкипер вышел в стартовом составе "ПСЖ" и сохранил ворота "сухими", а его команда победила со счётом 2:0 на "Энфилде".



По итогам встречи Сафонов получил оценку 8.1, став одним из самых высоко оценённых игроков матча. Лучшую оценку получил Усман Дембеле - 8.2. Нападающий оформил дубль во втором тайме.



По сумме двух матчей французский клуб уверенно победил - 4:0 и вышел в полуфинал турнира.

Ливерпуль