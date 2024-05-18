- Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана "Спартака". Он действительно хороший парень, очень забавный и действительно классный защитник.
В субботу, 18 мая, футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе из команды в конце сезона защитника Георгия Джикии. Он был капитаном "красно-белых" и играл за московский клуб с января 2017 года, перебравшись из пермского "Амкара". На счету Джикии 5 забитых мячей и 11 результативных пасов в 214 играх за "Спартак" во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Жиго - об уходе Джикии из "Спартака": я в шоке. Для меня Георгий - олицетворение духа капитана
Бывший игрок "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал уход из команды защитника "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"