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Жиго - об уходе Джикии из "Спартака": я в шоке. Для меня Георгий - олицетворение духа капитана

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Бывший игрок "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал уход из команды защитника "красно-белых" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
- Я видел новость про уход Джикии. Если честно, я в шоке. Мне жаль, потому что для меня Георгий — олицетворение духа капитана "Спартака". Он действительно хороший парень, очень забавный и действительно классный защитник.

В субботу, 18 мая, футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе из команды в конце сезона защитника Георгия Джикии. Он был капитаном "красно-белых" и играл за московский клуб с января 2017 года, перебравшись из пермского "Амкара". На счету Джикии 5 забитых мячей и 11 результативных пасов в 214 играх за "Спартак" во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"

Георгий Джикия Спартак Самюэль Жиго
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