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Глебов: болельщик "Динамо" пообещал тонну самогона, если обыграем "Зенит"? Если победим, конечно, примем

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Игрок "Ростова" Данил Глебов заявил, что могут принять тонну самогона от болельщиков "Динамо" в случае победы над "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
"Болельщик "Динамо" пообещал тонну самогона, если обыграем "Зенит"? Если победим, конечно, примем", - сказал Глебов.

В заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги будет решаться судьба чемпионского титула. У лидера РПЛ московского "Динамо" 56 очков, "Зенит" отстает на два балла, третьим идет "Краснодар" с 53-мя набранными очками. В решающих играх сезона "Зенит" дома сыграет с "Ростовом", а "Динамо" ждет игра с "Краснодаром". Последний тур пройдет в один день, 25 мая, все матчи стартуют в одно и то же время - в 16:30 по мск.

Ростов Динамо
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