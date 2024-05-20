"Болельщик "Динамо" пообещал тонну самогона, если обыграем "Зенит"? Если победим, конечно, примем", - сказал Глебов.
В заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги будет решаться судьба чемпионского титула. У лидера РПЛ московского "Динамо" 56 очков, "Зенит" отстает на два балла, третьим идет "Краснодар" с 53-мя набранными очками. В решающих играх сезона "Зенит" дома сыграет с "Ростовом", а "Динамо" ждет игра с "Краснодаром". Последний тур пройдет в один день, 25 мая, все матчи стартуют в одно и то же время - в 16:30 по мск.
Глебов: болельщик "Динамо" пообещал тонну самогона, если обыграем "Зенит"? Если победим, конечно, примем
Игрок "Ростова" Данил Глебов заявил, что могут принять тонну самогона от болельщиков "Динамо" в случае победы над "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"