"Вратарь в России, который сильнее Акинфеева? Сафонов. Матвей мне очень нравится. По крайней мере антропометрически выделяется: рослый, длинные руки. Акинфеев в этом чуть отстает, но берет профессионализмом. Выдержкой, четким пониманием футбола и игровых ситуаций он достиг таких высот", - заявил Березовский.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в 24-х матчах в РПЛ в текущем сезоне. На его счету 6 "сухих" матчей и 34 пропущенных мяча. Матвей Сафонов из "Краснодара" выходил на поле во всех 29-ти матчах текущего сезона Премьер-лиги. Он пропустил 27 мячей, а в 10-ти матчах сохранял свои ворота "на замке".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА и Игорь Акинфеев договорились о продлении контракта. Новое соглашение, по данным источников, будет рассчитано на два года. Сафонов продлил свой контракт с "Краснодаром" в начале текущего года - до 31-го января 2029-го года.
Источник: "Sport 24"
Березовский: вратарь в России, который сильнее Акинфеева? Сафонов
Экс-голкипер сборной Армении Роман Березовский назвал вратаря, который, по его мнению, превосходит Игоря Акинфеева из ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"