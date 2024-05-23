"Матвею 25 лет, в этом возрасте очень важно играть. Длительное сидение на скамейке запасных может негативно сказаться на его развитии. Но если честно, я не считаю Доннарумму непроходимым, такой переход может замотивировать Матвея, что он составит отличную конкуренцию основному голкиперу "ПСЖ", - сказал Малафеев.
Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов может перейти в "ПСЖ". По информации источника, парижане видят в 25-летнем россиянине дублера основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Французский клуб, как сообщили инсайдеры, готов заплатить за голкипера "быков" 20 миллионов евро.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 29 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 10 раз играл на ноль. За национальную команду голкипер сыграл 13 матчей. В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 53 очка за 29 туров.
Источник: "Чемпионат"
Малафеев - о трансфере Сафонова в "ПСЖ": не считаю Доннарумму непроходимым, такой переход может замотивировать Матвея
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал возможный переход вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"