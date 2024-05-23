"Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в "ПСЖ". Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в "Реале" играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции? Такой шанс даётся раз в жизни", - сказал Канчельскис.
Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов может перейти в "ПСЖ". По информации источника, парижане видят в 25-летнем россиянине дублера основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Французский клуб, как сообщили инсайдеры, готов заплатить за голкипера "быков" 20 миллионов евро.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 29 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 10 раз играл на ноль. За национальную команду голкипер сыграл 13 матчей. В турнирной таблице "Краснодар" идет на третьем месте, набрав 53 очка за 29 туров.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в "ПСЖ". Такой шанс даётся раз в жизни
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал новости об интересе "ПСЖ" к голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову.
Фото: ФК "Краснодар"