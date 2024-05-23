"Это интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни в один из дней не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде", - сказал Тошич.
Шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум выступал в составе московского ЦСКА с января 2012-го по июль 2018-го года. В составе "армейцев" он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России, а также два раза поднимал над головой Суперкубок страны. В недавнем интервью экс-легионер ЦСКА попросил прощения у всех, кого могли обидеть его выступления в московском клубе и заявил, что переходил в ЦСКА, когда ситуация в мире была иной. Валерий Новиков отметил, что на Западе доминирует русофобия, а также призвал болельщиков побыстрее отпустить эту ситуацию с высказыванием Вернблума. Тошич и Вернблум вместе играли за ЦСКА с 2012 по 2017 год.
Источник: РИА Новости
Тошич - о высказывании Вернблума в сторону ЦСКА: в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о резких словах Понтуса Вернблума в сторону армейского клуба.
Фото: ЦСКА