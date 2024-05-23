"У нас остался матч со "Спартаком" очень важный. И там уже будем думать и решать. Думаю, соперник все равно будет мотивирован: в каждом отдельном матче любой игрок имеет высокую мотивацию, ждем тяжелый матч", - цитирует Гогличидзе "Матч ТВ".
последнем туре РПЛ "Оренбург" примет на своём поле московский "Спартак". После 29-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 30 очков, "красно-белые" располагаются на пятой строчке с 49-ю очками. В матче первого круга "Спартак" одержал победу над оренбуржцами со счётом 3:2, а в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России "Оренбург" одержал победу с минимальным счётом в первой встрече, однако потерпел поражение во втором матче со счётом 1:3 и вылетел в Путь регионов.
Игрок "Оренбурга" Гогличидзе: "Спартак" всё равно будет мотивирован, нас ждёт тяжёлый матч
Защитник "Оренбурга" Лео Гогличидзе высказался о предстоящем матче 30-го тура со "Спартаком".
Фото: "Оренбург"