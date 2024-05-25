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У полузащитника "Спартака" Литвинова диагностирован перелом кости лицевого черепа по итогам матча с "Оренбургом"

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что хавбек Руслан Литвинов получил серьезную травму в 30-м туре РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Фото: Чемпионат.com
"У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!", - цитирует Зеленова "Чемпионат".

Опорный полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов получил повреждение в одном из стыков во втором тайме матча 30-го тура РПЛ с "Оренбургом". Футболист не смог продолжить игру и был заменен на 64-й минуте.

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "красно-белых" 31 матч, в которых отдал одну голевую передачу.

Руслан Литвинов Спартак Оренбург
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