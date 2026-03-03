Юбилейной стала гостевая победа над "Балтикой" (1:0) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Для наставника сине-бело-голубых этот успех стал двухсотым в статусе главного тренера команды. Первая победа датируется 2014 годом - тогда "Зенит" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:1, а Семак исполнял обязанности главного тренера.
"Зенит" в чемпионате России имеет в копилке 42 очка и идёт на второй строчке. Лидером является "Краснодар", набравший в 19 турах на одно очко больше.
Семак достиг отметки в 200 побед на посту главного тренера "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"