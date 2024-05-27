Как утверждает Legalbet, вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов разговаривал по видеосвязи с главным тренером "ПСЖ" Луисом Энрике. Сообщается, что 22 мая испанец связался с российским голкипером и сообщил о желании клуба подписать с ним контракт, сказав также, что ждет Сафонова в команде.
Напомним, ранее сообщалось, что парижане близки к соглашению с "Краснодаром" по трансферу 25-летнего футболиста.
В этом сезоне Сафонов провел все 30 матчей в РПЛ за "быков", пропустил 27 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности. Вчера, 26 мая, игрок был признан лучшим голкипером чемпионата России.
Источник: главный тренер "ПСЖ" Энрике разговаривал с вратарем "Краснодара" Сафоновым по видеосвязи
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов пообщался с главным тренером "Пари Сен-Жермен" Луисом Энрике.
Фото: "СЭ"