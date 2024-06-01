"Кого бы я взял на месте президента клуба? Наверное, Ташуева. Или Игнашевича. Он еще молодой и перспективный, есть своей видение игры", - сказал Тарханов.
Президент "Урала" Григорий Иванов объявил об увольнении бывшего главного тренера уральцев Виктора Гончаренко после того, как команда проиграла тольяттинскому "Акрону" в первом матче стыков. Ответная игра состоится сегодня, 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. В минувшем сезоне "шмели" набрали 30 очков, заняв 14-е место в Российской Премьер-Лиге и теперь вынуждены бороться за место в РПЛ в переходных матчах.
Сергей Ташуев ранее возглавлял воронежский "Факел", практически на финише сезона руководство решило расстаться с тренером, вместо него назначили Игоря Черевченко. Сергей Игнашевич на данный момент работает в калининградской "Балтикой", экс-защитник ЦСКА, который теперь занимается тренерской работой, вывел калининградцев в суперфинал Кубка России. В Российской Премьер-Лиге "Балтика" заняла предпоследнее 15-е место и вылетела в Первую Лигу.
Источник: "Евро-Футбол"
Тарханов предложил Игнашевича и Ташуева на место главного тренера "Урала"
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился своими соображениями на счет того, кто должен стать новым наставником екатеринбуржцев.
Фото: РИА Новости