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Газманов - о финале Кубка России: с большим удовольствием посмотрел матч, болел за "Балтику"

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Певец Олег Газманов поделился впечатлениями от просмотра финального матча Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом" (1:2).
Фото: РИА Новости
"Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за "Балтику", потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру. В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами", - поделился Газманов.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу в матче суперфинала Кубка России против "Балтики". Победный гол на 90+5 минуте забил защитник "сине-бело-голубых" Нуралы Алип.

В чемпионате России "Зенит" также завоевал золотые медали, обеспечив себе победу в турнире матчем последнего 30-го тура против "Ростова" (2:1). "Балтика" по итогам регулярного сезона заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу.

Источник: "RT"

Зенит Балтика Кубок России
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