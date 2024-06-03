"Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за "Балтику", потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру. В целом была хорошая игра с острыми и упущенными моментами", - поделился Газманов.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу в матче суперфинала Кубка России против "Балтики". Победный гол на 90+5 минуте забил защитник "сине-бело-голубых" Нуралы Алип.
В чемпионате России "Зенит" также завоевал золотые медали, обеспечив себе победу в турнире матчем последнего 30-го тура против "Ростова" (2:1). "Балтика" по итогам регулярного сезона заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу.
Источник: "RT"
Газманов - о финале Кубка России: с большим удовольствием посмотрел матч, болел за "Балтику"
Певец Олег Газманов поделился впечатлениями от просмотра финального матча Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом" (1:2).
Фото: РИА Новости