По информации источника, команду покинут бразильский защитник Лео Андраде, а также нападающие Кирилл Панченко и Артем Кулишев.
Также из клуба может уйти казахстанский защитник Лев Скворцов. С ним ведут переговоры о продлении, но тренерский штаб не рассчитывает на игрока в Российской Премьер-Лиге. Контракт подошел к концу у нападающего Аршака Коряна, окончательное решение по нему примут после сборов. Кроме этого, из "Химок" возвращаются арендованные игроки - Владислав Яковлев вернется в ЦСКА и Юрий Журавлев в "Уфу".
Подмосковные "Химки" в минувшем сезоне заняли первое место в Первой лиге, набрав 66 очков, клуб вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета.
Источник: Metaratings
Источник: вышедшие в РПЛ "Химки" распрощаются с тремя игроками
Подмосковные "Химки" намерены расстаться с тремя игроками после выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Химки"