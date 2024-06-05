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Источник: вышедшие в РПЛ "Химки" распрощаются с тремя игроками

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Подмосковные "Химки" намерены расстаться с тремя игроками после выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, команду покинут бразильский защитник Лео Андраде, а также нападающие Кирилл Панченко и Артем Кулишев.

Также из клуба может уйти казахстанский защитник Лев Скворцов. С ним ведут переговоры о продлении, но тренерский штаб не рассчитывает на игрока в Российской Премьер-Лиге. Контракт подошел к концу у нападающего Аршака Коряна, окончательное решение по нему примут после сборов. Кроме этого, из "Химок" возвращаются арендованные игроки - Владислав Яковлев вернется в ЦСКА и Юрий Журавлев в "Уфу".

Подмосковные "Химки" в минувшем сезоне заняли первое место в Первой лиге, набрав 66 очков, клуб вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета.

Источник: Metaratings

Химки
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