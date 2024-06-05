"У Никиты контракт закончился. Насколько я понимаю, главный тренер заинтересован в том, чтобы он остался. Они решили совместно подумать, в каком качестве продолжать совместную работу. Потому что есть у Никиты мысли о завершении карьеры", - цитирует Синькова Metaratings.
В завершившемся сезоне Никита Бурмистров провёл 30 матчей за "Сочи" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 100 тысяч евро, контракт игрока с клубом истёк по окончании сезона. Ранее игрок выступал за "Амкар", "Шинник", "Анжи", "Урал", тульский "Арсенал", "Краснодар" и московский ЦСКА.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.
Агент Бурмистрова: у Никиты контракт с "Сочи" закончился - он думает о завершении карьеры
Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы полузащитника Никиты Бурмистрова, заявил, что у его клиента есть мысли о завершении карьеры.
Фото: ФК "Сочи"