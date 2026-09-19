Булыкин рассказал, что помешает "Динамо" стать чемпионами в этом сезоне
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о перспективах московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"То, как играет сейчас "Динамо", говорит о том, что команда услышала и приняла требования Шварца. Думаю, они еще прибавят. Они набрали неплохой ход и, наверное, пауза на сборные именно для них не совсем кстати. Трудно сказать, насколько их хватит, но, думаю, за медали они точно поборются.
Для того чтобы бороться за чемпионство, им не хватает класса. Но игра очень радует в последних матчах", - сказал Булыкин.
После девяти туров московская команда с 19 очками занимает второе место в таблице чемпионата России.