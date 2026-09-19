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В Москве проходит премьера документального сериала "Мы - ЦСКА!"

В Москве в субботу проходит премьера документального сериала "Мы - ЦСКА!"
Владимир Пономарев с сыном Максимом
В Москве состоится показ нескольких серий документального сериала о футбольном клубе ЦСКА - "Мы - ЦСКА!", сообщает корреспондент Rusfootball.info с места событий.

К этой минуте в кинотеатр "Октябрь" прибыли поклонник армейцев артист юмористического жанра Михаил Грушевский, актер Игорь Ливанов, футболист армейцев Матвей Лукин и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев с сыном Максимом.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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