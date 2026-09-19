В Москве состоится показ нескольких серий документального сериала о футбольном клубе ЦСКА - "Мы - ЦСКА!", сообщает корреспондент Rusfootball.info с места событий.
К этой минуте в кинотеатр "Октябрь" прибыли поклонник армейцев артист юмористического жанра Михаил Грушевский, актер Игорь Ливанов, футболист армейцев Матвей Лукин и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев с сыном Максимом.
Алина Гущина, Rusfootball.info
В Москве проходит премьера документального сериала "Мы - ЦСКА!"
В Москве в субботу проходит премьера документального сериала "Мы - ЦСКА!"
Владимир Пономарев с сыном Максимом