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Шикунов раскритиковал летнее подписание "Спартака"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о подписаниях клуба в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Шикунов считает, что Виктор Парада не подходит "Спартаку".

"Даку - топовый трансфер для "Спартака". Он сейчас чуть в себя придёт, адаптируется.

А Парада - это не игрок уровня "Спартака". Был такой же Рябчук, они одного уровня. Поэтому сейчас там опять на фланге будет бегать Зобнин.
А Мирлинд, да - очевидная фигура", - сказал Шикунов "Чемпионату".
Виктор Парада перешел из испанского "Алавеса" в московский "Спартак" в июле. В текущем сезоне за красно-белых левый защитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.

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