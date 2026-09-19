Шикунов раскритиковал летнее подписание "Спартака"

"Даку - топовый трансфер для "Спартака". Он сейчас чуть в себя придёт, адаптируется.
А Парада - это не игрок уровня "Спартака". Был такой же Рябчук, они одного уровня. Поэтому сейчас там опять на фланге будет бегать Зобнин.А Мирлинд, да - очевидная фигура", - сказал Шикунов "Чемпионату".
Виктор Парада перешел из испанского "Алавеса" в московский "Спартак" в июле. В текущем сезоне за красно-белых левый защитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.