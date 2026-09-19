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Экс-спортдир "Спартака" указал на текущие проблемы команды

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов рассказал, какие проблемы есть у команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Шикунов отметил, что у красно-белых нет стабильности и хорошей игры в обороне.

"Как только у всех появляется надежда на "Спартак", на следующий день не могут "Оренбург" обыграть. Есть большие перепады, тяжело далась игра с Воронежем. Есть ещё проблемы в игре, особенно сзади, всё время пропускают", - сказал Шикунов "Чемпионату".

На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в девяти встречах. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в текущем розыгрыше турнира.

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