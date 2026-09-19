Фильцов назвал возможную причину спада "Краснодара"

- Возможно, недобор очков связан с отсутствием Кривцова, который получил травму задней поверхности бедра. Если бы это были три победы, то была бы настолько явной заявкой на победу в чемпионате России после 1/3 чемпионата. Но за то РПЛ и интересен, что первая пятёрка уже определилась, и все находятся достаточно близко друг к другу, - приводит слова Фильцова "Евро-Футбол.Ру".
"Краснодар" начал чемпионат с шести побед подряд, однако затем трижды сыграл вничью. После девяти туров команда набрала 21 очко и сохранила первое место в таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата "быки" встретятся с "Зенитом".