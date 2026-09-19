"Трабзонспор" благодаря хет-трику Салаха разгромил "Галатасарай", Батраков вышел на замену

"Трабзонспор" нанёс "Галатасараю" крупное поражение в матче шестого тура чемпионата Турции.

ФК "Трабзонспор"

Встреча завершилась со счётом 4:0. Форвард Мохамед Салах оформил хет-трик. Египтянин отличился на четвёртой и 44-й минутах, а затем забил ещё раз на 80-й. Ещё один мяч "Трабзонспора" забил Ноа Савьола, которому ассистировал Салах.



Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков появился на поле на 68-й минуте.



"Галатасарай" с 13 очками сохранил лидерство. "Трабзонспор" набрал 10 баллов и располагается на пятой позиции.