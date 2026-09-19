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ЦСКА объявил о предстоящих товарищеских матчах

ЦСКА проведет два товарищеских матчах во время международной паузы.
Фото: ПФК ЦСКА
- 27 сентября на стадионе "Октябрь" наша команда сыграет против ФК "Нижний Новгород", а 4 октября на базе в Ватутинках "армейцы" встретятся с тульским "Арсеналом", - сообщает пресс-служба ЦСКА.

По итогам девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками и отстает от "Краснодара" на два балла.

"Нижний Новгород" возглавляет турнирную таблицу Первой Лиги с 31 баллом по итогам 12 туров, тульский "Арсенал" располагается на 11 строчке с 13 очками в своем активе.

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