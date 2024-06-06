По информации источника, экс-голкипер "Локомотива" Даниил Худяков интересен клубам Австрии и Португалии. На данный момент вратарь является свободным агентом.
Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Даниила Худякова на правах свободного агента. Голкипер провёл за московский клуб 34 матча, в которых пропустил 61 мяч и шесть раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в один миллион евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах. Чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", который набрал на четыре очка больше.
Источник: Metaratings.
Metaratings: экс-голкипер "Локомотива" Худяков может перейти в клуб из Австрии или Португалии
Голкипер Даниил Худяков, выступавший за "Локомотив" может перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"