"Уход Андрея Талалаева? Не знаю, это какие-то слухи. Андрей Викторович останется действующим тренером и сотрудником ФК "Химки", цитирует слова Оленева Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковных "Химок". Главными кандидатами на его место назывались Владимир Слишкович и Сергей Игнашевич.
"Химки" по итогам Первой лиги-23/24 заняли 1 место, набрав 66 очков, и поднялись в российскую премьер-лигу.
"Химки" опровергли увольнение Талалаева с поста главного тренера
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал, что новости об увольнении Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды не соответствуют действительности.
Фото: "СЭ"