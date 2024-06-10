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"Химки" опровергли увольнение Талалаева с поста главного тренера

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Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал, что новости об увольнении Талалаева с поста главного тренера подмосковной команды не соответствуют действительности.
Фото: "СЭ"
"Уход Андрея Талалаева? Не знаю, это какие-то слухи. Андрей Викторович останется действующим тренером и сотрудником ФК "Химки", цитирует слова Оленева Sport24.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера подмосковных "Химок". Главными кандидатами на его место назывались Владимир Слишкович и Сергей Игнашевич.

"Химки" по итогам Первой лиги-23/24 заняли 1 место, набрав 66 очков, и поднялись в российскую премьер-лигу.

Химки Андрей Талалаев Чемпионат России ПЛ
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