Батраков обратился к болельщикам "Галатасарая"

Алексей Батраков обратился к поклонникам "Галатасарая" после победы над "Амедом" в 11-м туре чемпионата Турции.

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Российский полузащитник записал на свой счёт один из четырёх голов стамбульской команды, которая выиграла со счётом 4:3.



Турецкий журналист Каган Дурсун опубликовал видео с игроком. На вопрос о том, что он хотел бы передать болельщикам клуба, Батраков ответил коротко: "Я вас люблю".



Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду 13 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.