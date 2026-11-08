Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
РодинаЗавершен
Краснодар
4 - 2 4 2
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЧелябинскЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
УфаЗавершен

Батраков обратился к болельщикам "Галатасарая"

Алексей Батраков обратился к поклонникам "Галатасарая" после победы над "Амедом" в 11-м туре чемпионата Турции.
Фото: Getty Images
Российский полузащитник записал на свой счёт один из четырёх голов стамбульской команды, которая выиграла со счётом 4:3.

Турецкий журналист Каган Дурсун опубликовал видео с игроком. На вопрос о том, что он хотел бы передать болельщикам клуба, Батраков ответил коротко: "Я вас люблю".

Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду 13 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится