"Довольны тем, как Андрей Тихонов работает с командой и, естественно, результатами. (...) По тому результату, который был достигнут, думаю, мы готовы [к повышению до РПЛ]. Команда доказала в первую очередь себе самой, что готова к повышению", - сказал Федосеев.
В минувшем сезоне красноярский "Енисей" занял шестое место в Первой лиги, набрав 51 балл, до первого и второго места, гарантирующих выход в высший дивизион, команда недобрала 15 и 11 очков соответственно. Подопечные Андрея Тихонова забили 55 мячей и пропустили 40 в 34 матчах Первой лиги. Чемпионом стали подмосковные "Химки", набрав 66 очков, второе место с 61 баллом заняло махачкалинское "Динамо", еще одним новичком РПЛ стал тольяттинский "Акрон" (59).
Источник: "РБ Спорт"
Директор "Енисея" Федосеев: Тихоновым довольны, команда готова к повышению до РПЛ
Директор красноярского "Енисея" Дмитрий Федосеев оценил успехи команды в прошедшем сезоне и рассказал о задачах на следующий.
Фото: ФК "Енисей"