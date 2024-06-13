"Его можно представить в "Зените", "Спартаке", "Динамо" — всюду Женя способен быть основным. Но отмечу: в "Балтике" Латышонку создали идеальные условия, чтобы раскрыть свой талант и сфокусироваться на игре. Как сложится в другом клубе — главный вопрос", - цитирует слова Маргаряна Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Латышонок перейдёт в петербургский "Зенит" за 10 млн рублей, подписав контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне российский вратарь провёл за "Балтику" 34 матча, 8 из которых отстоял на 0. По итогам голосования болельщиков был признан лучшим голкипером Кубка России, набрав 62%. За ним расположись Владислав Тороп (19%) и Александр Максименко (8%). В розыгрыше Кубка он провёл 8 матчей, 4 из которых оказались сухими.
Спортивный директор "Балтики" считает, что Латышонок может быть основным вратарём в топовых клубах РПЛ
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался по поводу шансов Латышонка в топовых клубах премьер-лиги.
Фото: ФК "Балтика"