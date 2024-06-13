"Не знаю. Будет хорошее настроение и предложение - будем работать", - приводит слова Сёмина "РИА Новости".
Юрий Сёмин возглавлял сборную России, московский "Локомотив", "Динамо", а также киевское "Динамо", "Анжи" и "Мордовию". Последним местом работы специалиста был "Ростов", который Юрий Павлович Сёмин покинул в 2021 году. Российский специалист является трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, а также чемпионом Украины и обладателем Суперкубка Украины.
Юрий Сёмин может вернуться к тренерской работе
Российский специалист Юрий Сёмин заявил, что готов вернуться к работе главным тренером.
Фото: ФК "Локомотив"