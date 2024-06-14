"Латышонок провел за "Балтику" очень сильный сезон. Много ярких игр, спасений, повлиявших на результат. Неслучайно им заинтересовались многие клубы РПЛ. Мне кажется, хороший трансфер для "Зенита". Будут почти ровесники Адамов и Латышонок, а с ними старший товарищ Миша Кержаков. "Зенит" вратарскую тему закрыл", - заявил Стрепетов.
Санкт-петербургский "Зенит" объявил о подписании 25-летнего вратаря Евгения Латышонка. "Балтика" получит за трансфер своего голкипера, по данным СМИ, 10 миллионов рублей. В минувшем сезоне Латышонок принял участие 34-х матчах "Балтики" в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 44 мяча.
В "Зените" Евгений Латышонок присоединится к 37-летнему голкиперу Михаилу Кержакову, который недавно продлил контракт и 26-летнему Денису Адамову, с которым они вместе играли в академии "Краснодара". Голкипер Александр Васютин покинул "Зенит" в статусе свободного агента.
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов - о Латышонке: хороший трансфер для "Зенита". Вратарская тема закрыта
Российский тренер Алексей Стрепетов высказался о переходе вратаря "Балтики" Евгения Латышонка в "Зенит".
Фото: официальный сайт РФС