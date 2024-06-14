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Стрепетов - о Латышонке: хороший трансфер для "Зенита". Вратарская тема закрыта

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Российский тренер Алексей Стрепетов высказался о переходе вратаря "Балтики" Евгения Латышонка в "Зенит".
Фото: официальный сайт РФС
"Латышонок провел за "Балтику" очень сильный сезон. Много ярких игр, спасений, повлиявших на результат. Неслучайно им заинтересовались многие клубы РПЛ. Мне кажется, хороший трансфер для "Зенита". Будут почти ровесники Адамов и Латышонок, а с ними старший товарищ Миша Кержаков. "Зенит" вратарскую тему закрыл", - заявил Стрепетов.

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о подписании 25-летнего вратаря Евгения Латышонка. "Балтика" получит за трансфер своего голкипера, по данным СМИ, 10 миллионов рублей. В минувшем сезоне Латышонок принял участие 34-х матчах "Балтики" в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 44 мяча.

В "Зените" Евгений Латышонок присоединится к 37-летнему голкиперу Михаилу Кержакову, который недавно продлил контракт и 26-летнему Денису Адамову, с которым они вместе играли в академии "Краснодара". Голкипер Александр Васютин покинул "Зенит" в статусе свободного агента.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Стрепетов Евгений Латышонок Зенит Балтика Российские трансферы
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