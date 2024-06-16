"Бедный наш футбол. К сожалению, в большинстве своём он варится в собственном соку, а это не дает никаких драйвов к развитию. Пусть Глушенков попробует закрепиться в "Зените". Мне нравится, что будет конкуренция с бразильцами", - цитирует Смородскую Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенкова перейдёт в петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно. В завершившемся сезоне нападающий провёл во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двадцать одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом действует до конца 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а команда Михаила Галактионова расположилась на четвёртой строчке с 53-мя очками.
Смородская - о возможном переходе Глушенкова в "Зенит": бедный наш футбол - он варится в собственном соку
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"