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Смородская - о возможном переходе Глушенкова в "Зенит": бедный наш футбол - он варится в собственном соку

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Бедный наш футбол. К сожалению, в большинстве своём он варится в собственном соку, а это не дает никаких драйвов к развитию. Пусть Глушенков попробует закрепиться в "Зените". Мне нравится, что будет конкуренция с бразильцами", - цитирует Смородскую Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенкова перейдёт в петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно. В завершившемся сезоне нападающий провёл во всех турнирах 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и двадцать одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом действует до конца 2026 года.

По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а команда Михаила Галактионова расположилась на четвёртой строчке с 53-мя очками.

Локомотив Ольга Смородская Максим Глушенков
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