"Пробили плотный наклбол. Мяч вильнул передо мной, и я наколол его двумя пальцами, не справился с ударом. Еще и пальцы выбил - но это уже фигня. Причем удар-то прочитал, правильно занял позицию. Но вышло как вышло. Перед этим я спас при выходе один на один с Кассьеррой, расстелился, но что-то все подзабыли!" - сказал Песьяков.
Наклбол - это сильный удар, при котором мяч с большой скоростью летит сначала в одну сторону, но в какой-то момент меняет направление. Напомним, в минувшем сезоне судьба чемпионского титула решалась в последнем 30-м туре. В решающей игре "Зенит" играл на своем поле с "Ростовом". Сине-бело-голубые пропустили первыми в первом тайме, но до свистка на перерыв сумели сравнять. Во второй половине счет оставался неизменным до 85 минуты. Бразильский нападающий Артур сильно пробил с линии штрафной, мяч от рук Песьякова угодил в ворота.
Клуб с берегов Невы в шестой раз подряд завоевал золотые медали, в сезоне 2023/24 подопечные Сергея Семака набрали 57 очков и оторвались от ближайших преследователей, "Краснодара" и московского "Динамо", всего на один балл.
Сергей Песьяков принял решение покинуть "Ростов", вратарь со следующего сезона будет защищать ворота самарских "Крыльев Советов". В недавнем интервью СМИ он признался, что на его решение повлиял матч в Санкт-Петербурге.
Песьяков рассказал, как пропустил гол, который сделал "Зенит" чемпионом
Бывший голкипер "Ростова" Сергей Песьяков подробно рассказал, почему пропустил гол в матче 30-го тура с "Зенитом", который подарил петербуржцам чемпионство.
Фото: РИА Новости