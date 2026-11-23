"Рубин" смог найти противоядие против "Зенита". Они были хорошо готовы физически, навязали борьбу по всему полю. Казанцы выигрывали много единоборств и прессинговали "Зенит", — заявил Семин.
Экс-тренер подчеркнул, что хозяевам удалось ограничить возможности технически сильных футболистов петербургской команды.
"Было важно как можно раньше накрывать высококлассных футболистов петербуржцев. И у "Рубина" это получилось. Олег Кузьмин проделал отличную работу. Поэтому они заслуженно обыграли "Зенит", — добавил Семин.
После 15 туров "Зенит" с 31 очком занимает второе место в таблице РПЛ. "Рубин" набрал 21 балл и располагается на седьмой строчке.
Источник: "Спорт-Экспресс"