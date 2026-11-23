Полный список судейских назначений:
24 ноября, вторник
"Акрон" — ЦСКА: главный судья — Ян Бобровский; помощники — Максим Белокур, Егор Болховитин; резервный — Матвей Заика; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мацюра.
"Зенит" — "Крылья Советов": главный судья — Данил Набока; помощники — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный — Михаил Черемных; VAR — Антон Фролов; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.
25 ноября, среда
"Динамо" Махачкала — "Балтика": главный судья — Павел Кукуян; помощники — Алексей Ширяев, Дмитрий Маликов; резервный — Артур Сагдиев; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
"Ахмат" — "Краснодар": главный судья — Игорь Капленков; помощники — Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный — Станислав Матвеев; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Михаил Плиско; инспектор — Александр Гвардис.
"Рубин" — "Родина": главный судья — Евгений Кукуляк; помощники — Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный — Рафаэль Шафеев; VAR — Артур Федоров; AVAR — Ефим Рубцов; инспектор — Виктор Кулагин.
"Локомотив" — "Ростов": главный судья — Владислав Харитонов; помощники — Андрей Филипкин, Александр Павлов; резервный — Сергей Чебан; VAR — Роман Сафьян; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
26 ноября, четверг
"Оренбург" — "Спартак": главный судья — Сергей Цыганок; помощники — Варанцо Петросян, Ярослав Калиниченко; резервный — Данила Цурков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Олег Гусаков; инспектор — Игорь Писанко.
"Динамо" Москва — "Факел": главный судья — Никита Новиков; помощники — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный — Данил Каширин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Андрей Прокопов; инспектор — Николай Иванов.
Матчи 6-го тура завершат групповой этап Пути РПЛ Кубка России, по итогам которого определится окончательное положение команд в группах.
Источник: РФС
РФС объявил судейские назначения на все матчи 6-го тура Пути РПЛ Кубка России
РФС объявил судейские назначения на все восемь матчей заключительного, 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27, которые пройдут с 24 по 26 ноября.
Фото: ФК "Зенит"