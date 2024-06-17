"Сочи" – очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в "Сочи". Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ", - цитирует слова агента о возможности продолжения карьеры в "Сочи" "РБ Спорт". Также он рассказал о том, что Сутормин поедет на сборы с петербургским "Зенитом".
Зимой 2024 года Алексей Сутормин перешёл в "Сочи" до конца сезона. В составе сочинцев успел провести 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. После окончания чемпионата вернулся в петербургский "Зенит", с которым у футболиста ещё год контракта.
Трансферную стоимость игрока интернет-портал Transfermarkt оценивает суммой в 1,2 млн евро.
Агент Сутормина - о будущем игрока: У Алексея контракт с "Зенитом"
Александр Клюев, представляющий интересы игрока "Зенита" Алексея Сутормина, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"